È morto Luciano Gaucci

Era malato gravemente da diverso tempo.

Di: Redazione - Foto di Sportal

Luciano Gaucci è morto oggi a Santo Domingo all’età di 81 anni.

L’ex Presidente del Perugia era andato a vivere nella Repubblica Dominicana per sfuggire alle accuse di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento del club. Gaucci patteggiò la pena di tre anni, non scontata grazie all'indulto e rimase nell'isola dei Caraibi. Era malato gravemente da diverso tempo.

Come dirigente sportivo, durante la gestione del Perugia ha ottenuto una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, che costò al Presidente tre anni di squalifica.