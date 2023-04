Alla guida contromano e con due ragazzine in sella investe carabinieri: denunciato 15enne

Quando ha visto il posto di blocco ha tentato di fuggire investendo un militare

Di: Redazione Sardegna Live

Era alla guida di uno scooter con in sella altre due giovanissime. Lui il più grande dei tre, 15 anni. Stava percorrendo contromano una delle strade che circondano Largo Ferrandina, a Napoli.

Sfortunatamente per lui ad aspettarlo c'era un posto di blocco. Quando i militari hanno imposto l'alt, tuttavia, il giovane ha accelerato per tentare di darsi alla fuga, investendo uno dei carabinieri.

All'impatto col militare i tre ragazzini sono caduti dalla moto, e un collega dell'Arma è riuscito a fermarli. Insieme al quindicenne due ragazzine del 2009. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

E' stato inoltre multato per guida senza casco, senza patente e contromano. Tutti sono stati riaffidati ai genitori. Per il carabiniere investito lesioni ritenute guaribili in 3 giorni.