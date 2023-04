Dramma a Milano: neonata trovata morta dentro un cassonetto per la raccolta di abiti

La bimba, nata probabilmente da poche ore, è stata trovata priva di vita nella serata di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Il corpo di una neonata, probabilmente nata solo da poche ore, è stato trovato senza vita all'interno di un cassonetto della raccolta di indumenti usati a Milano.

La drammatica scoperta nel quartiere di Città Studi all'angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini. Il corpo senza vita della piccola è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona. Indagini in corso da parte degli agenti precipitatisi sul posto. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia sul corpo della piccola per stabilire le cause della morte.