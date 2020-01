Gossip. Alessandra Amoroso cambia look e torna single

La cantante salentina ha scritto: «Perché io vivo a colori, rido e me ne frego»

Di: Redazione Sardegna Live

Quando una donna vuole cambiare vita si sa, inizia dai capelli. Ed è quello che ha fatto Alessandra Amoroso. La cantante salentina sul suo profilo Instagram ha postato una foto con un sorriso smagliante e un nuovo taglio e colore di capelli. Tra le novità nella vita della 33enne c’è anche la fine della storia con lo storico fidanzato Stefano Settepani.

La voce circolava da giorni ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore da parte della stessa Amoroso nelle sue storie: «Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla», ha scritto la cantante.

«Perché io vivo a colori, rido e me ne frego», ha commentato così le foto con il nuovo look che sembra essere piaciuto ai fan della salentina che hanno commentato con cuoricini e apprezzamenti positivi e tra i commenti anche quello di Tiziano Ferro che scrive: «Grey Pride! Come Meryl».