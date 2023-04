Jeans, gonne, cappotti e pigiami: quante volte si possono indossare prima di lavarli?

Quante volte si possono indossare jeans e pigiama prima di lavarli? Il parere degli esperti

Di: Arianna Zedda

Possiamo essere delle persone particolarmente legate all'igiene, o magari affrontare la questione con un po' più di leggerezza, ma ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita: quante volte si possono indossare jeans e pigiama prima di lavarli?

Gli esperti hanno risposto al dilemma e quanto è emerso potrebbe anche lasciare qualcuno di stucco.

Secondo il dottor Anthony Rossi , assistente dermatologo presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City e membro dell'American Academy of Dermatology, " Le persone tendono a lavarsi troppo ea 'igienizzarsi eccessivamente', perché abbiamo il lusso di poter fare tutte quelle cose tutto il tempo ".

D'altra parte, lavare i vestiti troppo di rado potrebbe causare problemi alla pelle o infezioni.

" Oltre ai batteri del sudore, gli indumenti indossati nelle palestre o negli ambienti sportivi possono entrare in contatto con batteri come lo Staphylococcus aureus, causando infezioni nelle comunità e negli ospedali" .

Cappotti o giacche invece non avranno bisogno di essere lavati più di una volta al mese perché non toccano la pelle, ha spiegato Rossi. " Se li indossi tutti i giorni, allora si possono lavare ogni due settimane ".

Il 'Mail Online' ha dato un tempo preciso di utilizzo per tutti gli altri indumenti prima di farli passare dalla lavatrice, indicato dalla rivista 'Simple' che ha pubblicato una guida completa a riguardo.

I jeans possono essere indossati anche 4-5 volte di seguito, gonne e pantaloni devono essere messi nel cesto della biancheria dopo averli usati per 7 volte al massimo.

Anche felpe e maglioni possono durare fino a una settimana.

Il pigiama deve essere lavato dopo averlo indossato 3-4 volte, ma se è di colore bianco, cambiarlo più spesso sarà utile se non si vuole che perda il suo candore. Stesso discorso per il reggiseno che può essere usato più volte (ma non troppe) di seguito, mentre collant, t-shirt e slip vadano messi una volta sola.

Cappelli, guanti e sciarpe dovrebbero essere lavati 5 volte a stagione. Giacche e blazer vanno indossati non più di 5-6 volte e costumi da bagno e camicie non più di 1.

Top e abiti, infine, devono essere messi non più di 3 volte.