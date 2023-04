Lino Banfi, donate le cornee del pronipote morto a 18 anni

La commovente dedica dell’attore: “Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi veda il futuro meno devastante”

Di: Alessandra Leo

“Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante. Ciao adorabile e fragile Amanuel”.

Sono frasi profonde e struggenti che quelle che Lino Banfi dedica al pronipote Amanuel, morto prematuramente a 18 anni. La famiglia ha deciso di donare le cornee del giovane.

Anche la figlia di Lino Banfi, Rosanna, scrive un messaggio commovente per il giovane cugino: "Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per 'il viaggio senza ritorno' lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché. Meno male che non ci sei, sarebbe stato troppo per te e per la tua sensibilità. Mamma, tienilo in braccio con te come allora e veglia su tutti i ragazzi indifesi che questa nostra società ha prodotto dimenticandosi delle loro anime fragili. Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Io non sono credente ma vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia. Mi manchi".