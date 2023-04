Feltri: "Meglio abbattere i cacciatori che gli orsi"

“In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso 340 cristiani innocenti"

Di: Redazione Sardegna Live

La vicenda dell’orsa JJ4 è ancora al centro del dibattito pubblico. In merito, è intervenuto su Twitter anche il giornalista Vittorio Feltri con uno dei suoi consueti tweet al vetriolo.

"In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti - scrive il direttore di Libero -. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per par condicio a maggior ragione bisognerebbe abbattere i cacciatori. Mi sembra una buona idea".

L'affermazione ha generato un boom di interazioni e una pioggia di polemiche sui social.