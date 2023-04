Lutto per Paolo Brosio: morta a 102 anni la madre Anna

Si è spenta questa notte presso la Clinica San Camillo di Forte dei Marmi

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta la centenaria Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio tv Paolo Brosio. La donna aveva compiuto 102 anni lo scorso 7 aprile

Viveva proprio col figlio a Vittoria Apuana, in Versilia. Di recente aveva avuto problemi di salute, per i quali si era reso necessario il ricovero in ospedale.

Si è spenta stamane nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi. L'annuncio di Federica Panicucci a Mattino Cinque: Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo".

Foto Facebook Paolo Brosio