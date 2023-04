Lancia il cagnolino dal secondo piano e lo uccide: denunciato un 79enne ad Agrigento

Non si conosce ancora il motivo per cui l’anziano avrebbe letteralmente scaraventato giù dal balcone l’animale, ma il cane, di piccola taglia, non ha avuto scampo

Di: Arianna Zedda

Lancia il suo cane dal balcone di casa e lo uccide: è successo ad Agrigento, al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi.

Protagonista della vicenda un pensionato di 79 anni che è stato denunciato, dai Carabinieri per il reato di uccisione di animali.

I militari sono accorsi sul posto dopo la segnalazione da diversi residenti.

Non si conosce ancora il motivo per cui l’anziano avrebbe letteralmente scaraventato giù dal balcone l’animale, ma il cane di piccola taglia non ha avuto scampo e la carcassa è stata sequestrata come prova.