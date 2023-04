Papa Francesco sulle donne: "A volte sì, qualche nevrotica c’è"

Papa Francesco ha ricevuto in udienza le partecipanti alla 70a Assemblea Generale dell’USMI, ma un passaggio del suo discorso ha scatenato la polemica

Di: Arianna Zedda

"Le donne sono brave, sanno creare cammini nuovi, sanno dare. Sono coraggiose". Così Papa Francesco ricevendo in udienza le partecipanti alla 70a Assemblea Generale dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI).

Un passaggio in particolare del discorso di Bergoglio, però, ha scatenato la polemica: "E’ proprio della donna essere generosa, è così. A volte sì, qualche nevrotica c’è, ma questo capita un po' dappertutto, no? Ma la donna è dare vita, aprire strade, chiamare altri. E voi dovete essere seminatrici di speranza, che non è lo stesso di seminatrici di ottimismo, no, di speranza, che è un’altra cosa”.

"Furono proprio le donne le prime testimoni della risurrezione del Signore, a dare l'annuncio ai discepoli", ha continuato il Santo Padre.

Il Papa ha messo poi in guardia dalle "malattie della vita consacrata". "Vorrei sottolinearne una: l'amarezza. Quello spirito di acidità dentro, amaro, sempre guardando le difficoltà, sempre a fare un monumento al 'ma però', sempre cercando le cose che non vanno. Ma l'amarezza è il cuore del diavolo e il diavolo ci cucina dentro con questo liquore".