Lucca. Terribile esplosione distrugge una casa: morto un uomo, grave la moglie

In codice rosso anche un uomo che viveva in un appartamento al piano superiore. Coinvolta anche una famiglia della casa attigua, con 4 feriti

Di: Redazione Sardegna Live

Una fuga di gas ha causato una fortissima esplosione che ha portato al crollo di un'abitazione a due piani a Montecarlo, in provincia di Lucca). Trovato morto un uomo di 70 anni, mentre la moglie 71enne è stata estratta dalle macerie dopo diverse ore e trasportata in elisoccorso all'ospedale all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni, con ustioni sul 79 per cento del corpo.

Tratte in salvo dai vigili del fuoco hanno salvato altre cinque persone, che erano rimaste intrappolate sotto le macerie: quattro hanno riportato lievi ferite, mentre un uomo di 46 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Il 70enne trovato morto, al momento dell'esplosione si trovava al piano terra, mentre il 46enne ricoverato viveva da solo nel piano superiore della casa. I quattro feriti lievi si trovavano invece nell'abitazione attigua a quella delle deflagrazione: si tratta di una donna, due suoi figli di 9 e 13 anni e sua madre, che ha riportato un trauma cranico.