Venditore porta a porta si presenta in casa di un'anziana, lei lo aggredisce con spray al peperoncino

La donna si sarebbe presentata alla porta già munita di spray. Il venditore ha denunciato l'anziana

Di: Redazione Sardegna Live

Un venditore di una note società di energia elettrica si era presentato alla porta per offrirle un cambio di tariffa. L'anziana, spavenatata forse dai sempre più frequenti avvisi di attenzione contro le truffe, ha afferrato lo spray al peperoncino e lo ha rivolto contro il volto del malcapitato, colpendolo in pieno.

Il venditore non ha digerito e si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Alcamo, in provincia di Trapani. Ai militari ha raccontato le dinamiche dell'aggressione, spiegando di aver raggiunto l'abitazione dell'anziana in quanto venditore porta a porta e di essersi trovato dinanzi alla donna già munita di spray.

Dopo l'aggressione la donna avrebbe richiuso la porta, intimando al venditore di andare via, e così quest'ultimo si è recato in caserma per presentare la denuncia, che è stata accolta dagli uomini dell'Arma che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

L'uomo, irritato nel volto, nonostante fosse in stato confusionale avrebbe rifiutato l'intervento dell'ambulanza, faticando a riconoscere il numero civico dell'abitazione della donna. Indagini in corso per individuare l'anziana e accertare la versione del querelante.