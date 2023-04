Savona, la mamma lo rimprovera per aver spostato i mobili: lui l’accoltella

Il 16enne voleva allestire un set per girare un video su Tik Tok. Dopo l’aggressione è fuggito e ha danneggiato due auto

Di: Alessandra Leo

Ha spostato alcuni mobili in casa per allestire un set e girare un video su Tik Tok. La madre lo ha rimproverato e lui l’ha accoltellata dopo un violento litigio.

Protagonista della vicenda un ragazzo 16enne che, dopo aver aggredito la madre e messo a soqquadro l’abitazione, è fuggito.

Fortunatamente la donna è riuscita a schivare i fendenti potenzialmente più dannosi ma è rimasta ferita a una mano e dovrà essere operata.

In strada il giovane ha danneggiato due auto, cui quella della madre. Una volta tornato a casa, è stato fermato dai carabinieri chiamati dai vicini.

Ora, come informa Tg Com 24, si trova in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento, come riporta La Repubblica.