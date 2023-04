In Italia la prima pizza con grilli tostati

La "Grillo sparlante" costa 15 euro e sta spopolando

Di: Alessandra Leo, foto "Il Mattino di Padova"

Pomodoro, mozzarella, fiori di zucca e un’aggiunta “speciale”: i grilli arrostiti al forno con olio e sale. Si tratta della pizza “Grillo sparlante”, la prima in Italia con i grilli tostati, ideata dal titolare di una pizzeria di Trieste e che sta avendo già parecchio successo.

Da quando, lo scorso gennaio, l’Ue ha dato il via alla preparazione e alla commercializzazione di prodotti preparati con farine a base di grilli, la fantasia di cuochi, panettieri, pizzaioli e imprenditori ha preso letteralmente il volo, provocando curiosità e immancabili polemiche tra i clienti e il mondo del web, diviso in due.

"Da qualche mese il consumo alimentare di questi insetti tiene banco, quindi ci siamo chiesti: se al posto dei gamberetti fino a oggi avessimo mangiato grilli non sarebbe stata la stessa cosa? Così abbiamo cercato di capire quali siano le normative e dove reperire il prodotto con le dovute certificazioni", ha raccontato il titolare, come riporta il Mattino di Padova, che cita Il Piccolo. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

La pizza con i grilli tostati costa 15 euro. "Al momento, le specie di grillo commestibili vengono ancora allevate in quantità molto ridotte in Europa, per questo i prezzi sono ancora alti", ha spiegato il titolare - Non appena il consumo di insetti aumenterà, il costo diminuirà".

Questa nuova pizza ha incuriosito non poco i clienti: “Abbiamo venduto la bellezza di 16 pizze in poche ore, 10 mercoledì e 6 giovedì. I commenti di chi l'ha mangiata? Tutti positivi".