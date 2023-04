Poliziotto eroe muore in incidente: due mesi fa salvò una donna dal suicidio

Fabio D’Alessio aveva 37 anni ed era in forza alla Questura di Napoli

Di: Redazione Sardegna Live

Un tragico destino ha spezzato la vita di Fabio D’Alessio, 37enne poliziotto eroe che soltanto due mesi fa salvò una donna dal suicidio a Pianura, quartiere napoletano. Mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo la Statale 7 Bis Nola-Villa Literno, nel Casertano: il giovane agente di Polizia, in forza alla Questura di Napoli, stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro l’asfalto. Nonostante l’arrivo del personale sanitario del 118 e i tentativi di rianimarlo per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

Fabio D’Alessio era balzato agli onori delle cronache per un gesto eroico compiuto lo scorso febbraio nel quartiere napoletano di Pianura: scavalcò il muro di cinta del cavalcavia che collega il quartiere a Fuorigrotta e convinse la donna a non gettarsi nel nuovo, salvandola. Sulla pagina social del “Reparto Celere” anche un ricordo commosso: “Addio al poliziotto eroe Fabio D'Alessio, il giovane di Marano morto in un incidente stradale, lo scorso febbraio salvò una donna dal suicidio a Pianura”.