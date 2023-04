Uccide moglie e suocera davanti ai figli, il più grande chiama la polizia

“Mio padre è un assassino”. Il 50enne è stato fermato dagli agenti di una volante

Di: Alessandra Leo

Duplice femminicidio ad Arezzo, dove un 50enne di origine magrebina ha ucciso a coltellate moglie e suocera, aretine, davanti agli occhi dei figli.

Secondo quanto riporta Leggo, la madre della donna dormiva spesso a casa della figlia perché aveva paura che il marito potesse farle del male.

A dare l'allarme alla polizia il maggiore dei figli della coppia. Stando ad una prima ricostruzione, il marito avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro la moglie e la suocera, probabilmente dopo una lite degenerata in tragedia.

Dopo l'aggressione, l'uomo sarebbe fuggito per le scale e si sarebbe rifugiato in un piazzale esterno. Una volta fermato da una volante della polizia, il cinquantenne, in evidente stato confusionale, avrebbe confessato subito: “Le ho ammazzate, le ho ammazzate”.