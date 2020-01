Ligabue, è già sold out, in prevendita, il concerto di Campovolo per i 30 anni di carriera

30 anni in un giorno è il titolo del concerto evento in programma a settembre

Di: Redazione Sardegna Live

Venduti in poco più di due mesi oltre 100 mila biglietti. Trent’anni in un giorno il concerto evento live di Luciano Ligabue è già sold out in prevendita. Per il mega concerto del 12 settembre prossimo, che celebrerà i 30 anni di carriera del cantante, non c’è più neanche un biglietto. L’evento si terrà alla Rfc Arena Reggio Emilia-Campovolo in un’area nuova e realizzata ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Il concerto sarà data unica nonostante il grande successo e la grande richiesta di biglietti per permettere ai fortunati che li hanno già acquistati di godere di un’esperienza irripetibile.

Ligabue celebrerà cosi i 30 anni di carriera, iniziata nel 1990, con l’album omonimo.

Nell’area del concerto ci saranno anche punti di ristorazione, una zona multimediale, giochi e uno stand dedicato a Luciano Ligabue. Si tratta di un ampio spazio dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera del cantautore e ci sarà una ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa dall’alto e con una visione a 360 gradi.

Dal 2 marzo saranno disponibili su www.ligabue.com e www.friendsandpartners.it le informazioni su parcheggi, modalità di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia).