È finito il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

L’annuncio di Dagospia: potrebbero dare la notizia a Verissimo

Di: Redazione Sardegna Live

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”. Questa la notizia “bomba” sganciata da Dagospia in un flash pubblicato quest’oggi.

Sempre secondo il sito di Roberto D’Agostino “i due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”. Al momento, da parte dei diretti interessati nessuna conferma o smentita, anche se sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli è apparso un post che rafforza l’ipotesi della separazione: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”.

Non molto tempo fa la stessa Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo aveva dichiarato: “Io e Paolo viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”.