Sardine in piazza: in 40 mila a Bologna

Tra gli artisti che si sono alternati sul palco hanno detto di sì agli organizzatori Marracash, gli Afterhours di Manuel Agnelli, i Subsonica , Pif, i Marlene Kuntz e la Bandabardò.

Di: Redazione

"Siamo qui per dire che un'alternativa effettivamente c'è e da una piccola piazza si può arrivare a una grande piazza e addirittura a cambiare il risultato delle elezioni. La nostra speranza è che queste piazze si traducano in partecipazione elettorale, in una presa di coscienza".

Così Mattia Santori, leader e portavoce delle Sardine, ha parlato dell’evento di ieri organizzato a Bologna, che ha visto la partecipazione, come da lui riferito, di 40 mila persone.

"Abbiamo scelto piazza VIII agosto, perché era più grande e facile da gestire, ma potevamo andare in una piazza grande il doppio".

