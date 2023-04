Molestie sessuali su studentesse minorenni: sospeso educatore

Disposto anche il divieto di avvicinamento a quattro alunne di 13 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Si sarebbe reso "protagonista" di molestie sessuali verso alunne minorenni. Un educatore di quarant'anni è stato sospeso dal gip del Tribunale di Trieste. All'uomo è stato inoltre imposto il divioti di avvicinamento a quattro 13enni, in seguito a presunti episodi di molestia durante le ore di scuola.

L'uomo svolgeva infatti un servizio di sostegno socio-assistenziale in un istituto del capoluogo. Nell'interrogatorio di garanzia l'educatore ha reso "significative ammissioni", secondo quanto riferito in una nota della Procura. Episodi che sarebbero avvenuti in una scuola media, venuti fuori dopo alcune condifenze fatte da due ragazzine agli insegnanti.

Le successive indagini, per le quali sono stati impiegati anche personale del nucleo anti-violenza, stalking e abusi e del nucleo di polizia giudiziaria, hanno accertato anche episodi analoghi commessi ai danni di altre giovani studentesse.

Numerose le testimonianze acquisite: educatori, insegnanti e studentesse minorenni. Sarebbero inoltre emerse immagini di comportamenti impropri da parte dell'uomo durante le fasi di gioco. Per questo motivo è arrivata la sospensione, e si continua a indagare.