Si tuffa nel Po per scommessa: 18enne scompare e viene ritrovato morto

Una sfida con gli amici che gli è costata la vita

Di: Redazione Sardegna Live

Si era tuffato per sfida nelle acque del Po nella notte di sabato, a Torino, ma non è più riemerso. Il corpo di un 18enne è stato ritrovato ieri, privo di vita, dai sommozzatori. Si era lanciato per goliardia, in compagnia degli amici, dalla passeggiata dei Murazzi.

Dopo essersi tolto giubbotto e scarpe, e aver lasciato i documenti, il balzo nel fiume: qualche bracciata, poi è scomparso sotto gli occhi dei compagni, che hanno subito lanciato l'allarme. I sommozzatori hanno ispezionato il fiume da una sponda all'altra, fino a quando non hanno rinvenuto il cadavere.

Il giovane era uno straniero ospite di una comunità di accoglienza per migranti. Le ricerche sono durate oltre 24 ore, conclusesi con il tragico ritrovamento.