"Vorrei recitare un augurio in lingua sarda", invece rivolge a Bonolis una maledizione

Un concorrente di Cuglieri ha rivolto un vero e proprio "frastimu" al conduttore durante la puntata odierna di "Avanti un altro"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono appassionato delle tradizioni della mia terra soprattutto di poesia". Così esordisce Giovani, concorrente di Cuglieri che ha preso parte alla puntata odierna del programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

"Infatti vorrei rivolgerti un augurio:

Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su destinu.

Males cantas renas b’hat in mare

e unzas cantu pesat su terrinu.

Su cannau ti tostet su Buzinu

manzanu a carre lenta a t’impicare.

Minutos cantu zirat su rellozu

ti dian issacadas de puntorzu".

Quello recitato dal giovane è in realtà un vero e proprio "frastimu", una maledizione in limba che il conduttore, non conoscendo la lingua sarda, accoglie col sorriso e un ingenuo "Grazie!". La traduzione è la seguente:

"Ti maledico, anche se non sono bravo a farlo

perché Dio non mi ha dato il talento.

Ti vengano tanti mali quanta sabbia c'è nel mare

e quante once pesa la terra.

Ti metta la fune al collo il boia

domani per impiccarti.

Possano infierire su di te col pungolo

tante volte quanti sono i giri che fa l'orologio"

Il video è stato prontamente postato su Instagram da La pagina di Cizo e Rebo, uno degli account satirici isolani più seguiti del web.