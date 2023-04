Rimosso tumore di 42 chili dall’ovaio di una donna

Un'operazione molto lunga e delicata presso il Policlinico di Milano

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

In meno di un anno era aumentata da 78 a 120 chili: colpa di un enorme tumore all’ovaio.

La donna, una segretaria 49enne, come riporta Il Giorno, non badò tanto all’aumento di peso inizialmente, ma quando in poco tempo prese oltre 40 chili, era chiaro che qualcosa non andasse.

Con una visita ginecologica venne scoperta la presenza di un tumore che cresceva a dismisura nell'ovaio destro, ritenuto inoperabile da ben due cliniche.

La 49enne però non si perse d’animo e al Policlinico di Milano le dettero finalmente una speranza: l’intervento sarebbe stato molto difficile ma si sarebbe potuto svolgere.

Insieme ai suoi annessi, il tumore pesava circa 42 chilogrammi e l’operazione di rimozione è durata oltre 4 ore.

La 49enne, come riportano al Il Giorno i medici che hanno seguito la delicata operazione, ha affrontato l’intervento molto bene ed è stata dimessa in buone condizioni di salute.