Geppi Cucciari: "Call center di Aeroitalia irraggiungibile per sardi che tornano a casa per Pasqua"

La denuncia della conduttrice che ironizza: "A volte torniamo a casa per le feste"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Cucciari

Geppi Cucciari, con un post pubblicato su Facebook, racconta le difficoltà nel raggiungere la Sardegna dalla penisola interpretando il malcontento di molti sardi fuorisede. 

"Noi sardi, a volte, torniamo a casa per Pasqua. Torniamo anche se non è Pasqua", esordisce con ironia la conduttrice televisiva. "Una delle compagnie che copre le tratte è Aeroitalia - prosegue Cucciari -, che non permette la lista d’attesa con un biglietto già emesso, e ha un call center col quale parlare è impossibile. Impossibile. Suggerimenti?".

Nei commenti, centinaia di utenti raccontano la propria esperienza denunciando prezzi alti e disservizi. "Io niente Sardegna per Pasqua - scrive Michele -. Abbiamo rinunciato, prezzi troppo alti. Non va meglio su tutti gli altri weekend". "Un'isola isolata - racconta Cinzia - tornare in Sardegna con un aereo ormai è impossibile. Voltea e Ita non hanno voli e Aeroitalia è meglio non prenderla. l'unica alternativa è la nave ma se hai un urgenza o vuoi fare toccata e fuga è impossibile. Una vergogna".