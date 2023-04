Via libera della Camera al decreto Superbonus. Il M5S protesta con i caschetti

Sono volate parole grosse e il presidente Fontana è stato costretto a sospendere la seduta

Di: Redazione Sardegna Live

La Camera ha dato il via libera al decreto legge Superbonus che rimodulo le misure attualmente in vigore. Il testo, approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, 114 contrari ed un astenuto, passa ora al Senato.

Subito dopo il voto finale in Aula si è scatenata una bagarre. Dopo che il presidente Lorenzo Fontana ha proclamato il risultato della votazione, alcuni deputati del Movimento 5 Stelle per protestare hanno esposto dei giubbotti catarifrangenti e tirato fuori dei caschetti anti infortunistica, gli stessi che avevano mostrato al termine della dichiarazione di voto del rappresentante del loro gruppo. Sono volate parole grosse, in particolare con i deputati di Fratelli d’Italia, e Fontana è stato costretto a sospendere la seduta.