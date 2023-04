Papa Francesco appena dimesso conforta una coppia che ha appena perso la figlia

La benedizione, la preghiera, l’abbraccio di Francesco

Di: Enrico Bessolo, foto pagina Facebook "Vatican News"

Papa Francesco è stato finalmente dimesso dopo le cure per la bronchite.

All'uscita dal Policlinico Gemelli, il Pontefice si ferma a parlare coi giornalisti. Quindi, un commovente momento, ripreso da Delia Gallagher della CNN e diffuso dal Corriere della Sera: una donna in lacrime, alla vista di Bergoglio, lo abbraccia per cercare conforto. È una giovane madre, che nella notte ha perso la figlia. “Santità, lei l'aveva conosciuta perché nel 2019 è venuto a Casal Bertone e aveva tenuto in braccio Angelica” ha detto il papà.

Il Santo Padre si è stretto in un momento di preghiera coi genitori: un'Ave Maria, una benedizione con un segno della croce ed un incoraggiante gesto di sostegno, con un bacio e l'esclamazione “Coraggio”.