Salvini da appuntamento ai sostenitori in un bar di Casalecchio, il titolare del locale chiude

Caffè elettorale amaro per il leader della Lega

Di: Redazione Sardegna Live

"Spiacevole" imprevisto per il leader della Lega Matteo Salvini, che da settimane è in giro per l'Emilia Romagna in attesa delle elezioni regionali del 26 gennaio.

L'ex ministro dell'Interno aveva dato appuntamento ai suoi sostenitori presso il bar "Dolce Luisa" di Casalecchio di Reno (Bologna). L'idea era quella di prendere un caffè e scambiare due chiacchiere con i simpatizzanti. Ma il titolare del locale non deve aver gradito questa improvvisata così, prima che arrivassero i leghisti presso la sua attività, ha abbassato le serrande.

"Non ci prestiamo a nessun tipo di campagna elettorale - queste le dichiarazioni del titolare del bar, riportate dall'Ansa -. Non sono contento di tutto in generale. Nelle campagne elettorali non facciamo da sponda a nessuno. Noi chiudiamo per tutti in campagna elettorale: non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica".