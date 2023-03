Madre di due bambini ferita alla testa da un proiettile muore in ospedale

La donna era stata trovata in fin di vita dai figli

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Rkia Hannaoui, la donna di 32 anni di origini marocchine che ieri pomeriggio è stata trovata a terra, in fin di vita, con un proiettile in testa nella cucina della casa dove viveva ad Ariano Polesine (Rovigo).

Sono stati i figli di 8 e 11 anni a trovarla, al rientro da scuola, chiedendo successivamente aiuto a un vicino. Il marito non era in casa quando sono successi i fatti. Quindi l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, dove è stata riscontrata la presenza di un proiettile nel cranio. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto, saranno i carabinieri a cercare di fare luce ma al momento non risultano indagati. Sul posto non è stata ritrovata alcuna arma.