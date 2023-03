Papa Francesco ricoverato al Gemelli

Il Pontefice si trova in ospedale da questo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

“Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Il Pontefice è arrivato in ospedale dopo aver presieduto, come di consueto, l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. L'ultimo ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma risale al luglio del 2021 quando si sottopose a un’operazione al colon. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana.

Da gennaio dello scorso anno il Papa soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che lo ha costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e al bastone da passeggio.