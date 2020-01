Ruby ter, teste su Berlusconi: "A turno le ragazze 'cavalcavano' il presidente"

Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, è stato ascoltato oggi in aula

Di: Redazione

Un altro testimone è stato ascoltato oggi in aula in merito al processo milanese “Ruby Ter”.

Si tratta dell’agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani che ha raccontato le confidenze soprattutto di Barbara Guerra, ma anche di altre 'olgettine' sui rapporti sessuali tra Silvio Berlusconi e le giovani, spiegando anche che queste ultime, aveva saputo, venivano "remunerate per mentire nei processi". Ad Arcore in "una stanza buia a turno le ragazze 'cavalcavano' il presidente”, ha detto. Barbara Guerra “mi disse di aver partecipato a queste cene, mi ha parlato di rapporti sessuali con Berlusconi e di essere stata pagata per non dire la verità sul sesso e poi di rapporti a turno in una stanza buia, perché lui forse non voleva farsi vedere”.

E ancora: “Mi disse “la Trevaini (anche lei imputata) ha preso 1,8 milioni, la Minetti 5 milionì e quindi lei voleva più soldi di quei 2.500 euro al mese che riceveva e avrebbe chiesto tramite un avvocato 500mila euro più una casa e c'era stata la disponibilità di Berlusconi, ma poi non so se li abbia ricevuti”.

Seconda la testimonianza di Chiesa Soprani, anche Ruby gli disse che aveva avuto rapporti con l'allora premier. E infine ha aggiunto: "Non mi fu mai detto di orge o minorenni, ma di rapporti sessuali”.