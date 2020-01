Oggi il Pirata Pantani avrebbe compiuto 50 anni

Il professionista è morto il 14 febbraio del 2004, in una stanza di un hotel di Rimini

Di: Redazione Sardegna Live

Era nato a Cesena il 13 gennaio 1970. Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni.

Ma ancora oggi gli appassionati di ciclismo, e non solo, ricordano il Pirata per le grandi imprese e per gli importanti riconoscimenti ottenuti nella sua breve carriera. Il professionista è morto il 14 febbraio del 2004, in una stanza di un hotel di Rimini, in circostanze non del tutto chiare.

Inizialmente il caso era stato archiviato come suicidio ma la versione non aveva convinto nessuno, tantomeno la famiglia che ha sempre gridato all’omicidio.

Le indagini sono ancora in corso.