Soffoca davanti ai genitori mentre mangia un trancio di pizza e muore a 27 anni

La tragedia nella serata di ieri. Inutili i soccorsi

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

È soffocato mentre mangiava un trancio di pizza davanti alla sua famiglia in preda al panico ed è morto a 27 anni.



La tragedia è accaduta nella serata di ieri ad Aquino, in provincia di Frosinone, ed è stata riportata da Fanpage.

Per la giovane vittima, di nazionalità cinese, non c'è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Secondo le informazioni apprese, mentre il giovane mangiava la pizza, un boccone gli è andato di traverso ostruendogli le vie aeree e impedendogli di respirare. Ha perso i sensi davanti agli occhi dei suoi genitori ed è morto.

Secondo quanto riporta Fanpage, prima che arrivassero i soccorsi, i familiari hanno cercato di disostruirgli le vie aeree, purtroppo invano.