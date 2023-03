Minacce, maltrattamenti e pestaggi a moglie e figlia: denunciato 36enne

Accusava la moglie di non avergli dato un figlio maschio e la costringeva a rapporti sessuali violenti

Di: Redazione Sardegna Live

Maltrattava, picchiava e insultava la moglie e la figlia minorenne. Situazioni protrattesi per cinque anni in un'abitazione di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

Così, quando la donna ha trovato il coraggio per denunciare, i carabinieri hanno potuto deferire per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale ed eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti dell'uomo, 36 anni.

Vessazioni fisiche e psicologiche, schiaffi, insulti e minacce di morte accusando la donna di non avergli dato un figlio maschio, rapporti sessuali violenti con l'intenzione di farla abortire: ecco quanto raccontato dalla malcapitata.

Vittima anche una delle due figlie. Per quanto accaduto la procura ha chiesto e ottenuto il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con l'applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima.