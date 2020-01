Piove di Sacco. Non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza: un marocchino distrugge l’ufficio postale

Di: Redazione Sardegna Live

Non gli sono stati accreditati i soldi del reddito di cittadinanza. La notizia gli è stata comunicata dall’impiegata dell’ufficio postale di Piove di Sacco in provincia di Padova. A quel punto A. A., 40enne, originario del Marocco, senza fissa dimora, è andato su tutte le furie spaventando gli utenti presenti. Prima ha iniziato a tirare pugni al bancone poi ha devastato gli arredi dell’ufficio di via Zabarella.

Ha poi afferrato una postazione “scrivi in piedi” e l’ha scagliata contro una delle vetrate che s’affacciano sul marciapiede esterno. I clienti in attesa sono riusciti a fuggire mentre gli impiegati si sono rifugiati nel back-office.





Successivamente è uscito dall’ufficio e si è scagliato contro lo sportello automatico. I danni ammontano auna decina di migliaia di euro. Nel frattempo sono però sopraggiunti i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato e portato in caserma. Alla fine è stato denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico esercizio.





A causa dei danneggiamenti il servizio alla clientela è stato inevitabilmente sospeso.