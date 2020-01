È alla guida del suo furgone, ha un malore e investe due donne, di cui una incinta, e una bimba

Tutti e quattro sono stati accompagnati all’ospedale Gemelli. Nessuno sarebbe in pericolo di vita

Un uomo alla guida di un furgone ha investito una donna incinta di 36 anni, sua figlia di 4 anni e la nonna di quest’ultima (67). L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio alla periferia di Roma in zona Casalotti.

Le tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Gemelli in codice rosso per essere sottoposte a cure, radiografie e vari accertamenti. Nessuna sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo (68) avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Anche per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che lo ha accompagnato in pronto soccorso in codice giallo dove è stato sottoposto anche ad analisi sullo stato alcolemico e tossicologiche.