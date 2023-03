Pesta un piede per errore a un giovane armato, 18enne ucciso a Napoli

Notte di violenza a Mergellina. Francesco Pio Maimone ucciso dal giovane a cui avrebbe sporcato le scarpe bianche

Di: Redazione Sardegna Live

Notte di violenza a Napoli, nel quartiere di Mergellina, dove ha perso la vita un 18enne. Francesco Pio Maimone è morto poco dopo le due di notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Il giovane è arrivato in ospedale al Vecchio Pellegrini alle 2.49 e ha perso la vita alle 3.38.

Maimone si trovava in compagnia di due amici al tavolino di uno degli chalet di Mergellina. Qui, per cause da chiarire, è stato centrato al petto da alcuni proiettili esplosi prima in aria e poi ad altezza d'uomo da un altro giovane. A trasportarlo in ospedale sono stati i due amici che erano con lui.

Le ipotesi degli investigatori che indagano sulla vicenda sono diverse. Secondo la polizia potrebbe essersi trattato di di una stesa dal tragico epilogo, ma c’è chi parla di un piede pestato per errore da Francesco a uno dei giovani armati che erano presenti alla festa. "Gli ha sporcato le scarpe bianche", sussurra qualcuno. Comunque sia andata, per il 18enne, estraneo da contesti criminali e incensurato, non c’è stato scampo.