Per chi guida con lo smartphone multe fino a 1700 euro

Respinta invece la proposta della Lega di elevare da 130 a 150 il limite nelle autostrade a tre corsie

Di: Redazione

La Camera si appresta ad esaminare e votare una serie di modifiche al Codice della Strada per migliorare la sicurezza. Tra le nuove norme per la sicurezza c'è un inasprimento delle multe per chi guida con lo smartphone (da 422 a 1697 euro, e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva), che risulta essere insieme all'alta velocità la principale causa di incidenti.

A sollecitare una rapida approvazione da parte dell'Aula di Montecitorio delle modifiche è Raffaella Paita (Iv), dopo che esse sono state licenziate dalla Commissione Trasporti già a luglio, in un clima bipartisan.

Altre novità riguardano l’obbligo di cinture di sicurezza per gli scuolabus, a partire dal 2024, e la distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri quando si supera una bicicletta.

È stata invece respinta la proposta firmata dall'intero gruppo della Lega di elevare da 130 a 150 il limite nelle autostrade a tre corsie.