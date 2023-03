Tv, Mentana conduce il tg coi cagnolini Nina e Bice

Enrico Mentana, nello studio televisivo del tg del canale La7, con i suoi cani Nina e Bice. Ma il giornalista inizialmente non voleva amici pelosi nel suo appartamento

Di: Arianna Zedda, foto profilo Instagram ufficiale di Enrico Mentana

Il giornalista, nello studio televisivo del tg del canale La7, con i suoi cani Nina e Bice: sono le immagini apparse nel profilo Instagram di Enrico Mentana, che commenta: "Non so se mi spiego".

In realtà si tratta di due femmine di Cavalier King che Francesca Fagnani, conduttrice di 'Belve' e compagna del direttore del TgLa7, lo ha convinto a tenere in casa. Mentana, inizialmente reticente, se n'è poi innamorato, al punto da portarli con sé anche al lavoro.

In un’intervista con il settimanale Visto, Fagnani ha raccontato: "Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei".

Il gesto del giornalista ha raccolto il consenso di molti suoi telespettatori, intervenuti con commenti sotto i post: "Quotazioni del direttore in crescita". "Direttore ti stimo ancora di più se è possibile!!! Già solo il fatto che sei interista era abbastanza, così con questa foto mi hai stesa definitivamente", poi "Direttore la prossima volta le faccia anche vedere ai telespettatori!!!!! Che meraviglia!!!".