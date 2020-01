Novantenne uccide la moglie a bastonate

La donna aveva 79 anni, morta dopo due giorni di agonia

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 90 anni, Salvatore Plumari, ha ucciso a Catania la moglie 79enne, Concetta Di Pasquale. L'aggressione risale al 3 gennaio scorso quando l'uomo ha colpito la coniuge con ripetute bastonate.

Teatro dell'orrore l'abitazione della coppia. La donna è morta dopo due giorni di agonia al Policlinico di Catania.

L'aggressione sarebbe maturata in seguito a una lite per futili motivi. Il 90enne, che dopo il ricovero della moglie era stato affidato a una struttura riabilitativa per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate, è ora accusato di omicidio volontario.