Valanga a Courmayeur: trovato il cadavere dell’altra 25enne dispersa

Le due sciatrici travolte stavano sciando fuoripista con altri due amici

Di: Alessandra Leo

Dopo la prima vittima, una 25enne svedese, è stato trovato il corpo anche della sua coetanea data inizialmente per dispersa. Le due giovani sciatrici, come informa Tg Com 24, stavano sciando fuoripista con altri due amici, che sono riusciti a evitare la valanga e a lanciare l'allarme.

Il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Entreves hanno condotto le operazioni di ricerca. L'intervento di soccorso non è stato semplice a causa delle condizioni meteorologiche e dall'instabilità del manto nevoso. Le due sciatrici sono state travolte con violenza dalla massa di neve caduta a valle.

Gli amici hanno provato in tutti i modi a rianimare la prima vittima, ma è deceduta a causa di un politrauma. L'altra giovane donna è stata invece trascinata a valle per almeno 400 metri. Il suo cadavere è stato individuato durante un sorvolo in elicottero.