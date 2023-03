Valanga a Courmayeur, una sciatrice di 25 anni morta e una dispersa

Coinvolto nell'incidente un gruppo di svedesi

Di: Redazione Sardegna Live

Un gruppo di svedesi travolto da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta. Una sciatrice di 25 anni ha perso la vita e una coetanea risulta dispersa. L'incidente attorno alle 13 di oggi, 19 marzo, in val Veny, nei pressi di Courmayeur.

A rimanere coinvolta nell'incidente una comitiva di quattro freerider impegnati nel canale degli Spagnoli.

Una delle due ragazze prese in pieno dalla massa di neve è stata trovata subito, gli amici hanno provato invano a rianimarla. L'altra è stata trascinata a valle per almeno 400 metri, sepolta dalla neve tanto che il corpo non è ancora stato recuperato. Le ricerche riprenderanno lunedì mattina.

Il Soccorso alpino valdostano ha organizzato due squadre a piedi dato che le condizioni meteorologiche impedivano all'elicottero di raggiungere la zona. La prima squadra è partita dall'Arp ed è giunta al canale, una sorta di imbuto ghiacciato e quasi verticale, iniziando a percorrerlo in discesa fino a raggiungere i due ragazzi superstiti, entrambi rimasti illesi. La seconda ha invece risalito la val Veny con le pelli di foca. A rallentare le operazioni c'è stato anche il pericolo che si staccassero altre valanghe.