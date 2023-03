Torna l'ora legale, il sole tramonterà più tardi. Quando si spostano le lancette?

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha stimato che solo nel 2023 se si tenesse l'ora legale tutto l'anno, si risparmierebbero in bolletta 382 milioni di euro

Di: Arianna Zedda

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenere l'ora legale tutto l'anno, ricorda che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l'ora legale e le lancette degli orologi alle 2 andranno spostate un'ora in avanti .

Il sole perciò sorgerà e tramonterà un'ora più tardi, ma fra sette mesi dovrebbe, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, le lancette verranno nuovamente spostate indietro di un'ora.

La Sima ha stime che solo nel 2023 se si tenesse l'ora legale tutto l'anno, nel nostro Paese, sulla base delle attuali tariffe elettriche, si produconobbero risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro , grazie a minori consumi di energia pari a circa 720 milioni di kwh.