Sono tornati a casa senza il loro bimbo: lo avrebbero "dimenticato" nell’androne di un palazzo

A dare l’allarme alcuni giovani che risiedono nel palazzo

Di: Redazione Sardegna Live

Un bimbo di sei mesi è stato trovato la notte scorsa, intorno le 2, nell’androne di un palazzo di Arezzo, in via Po, nel quartiere Saione.

A trovarlo sono stati dei ragazzi che vivono in quello stabile mentre rientravano nelle loro abitazioni. Sono stati loro a dare l’allarme e chiamare il 118.

I medici hanno accompagnato il bimbo nel reparto di pediatria dell'ospedale San Donato per dei controlli. Il bambino era adagiato in una culla ovetto. Le sue condizioni sono buone. I genitori si sono recati in ospedale per riprendersi il bimbo e si sarebbero giustificati sostenendo di averlo dimenticato.

Il padre sarebbe un quarantenne di origini argentine, la madre una 24enne con un altro figlio. «Ci siamo dimenticati l’ovetto nell’androne con il bambino, eravamo convinti di averlo portato a casa», questa l’incredibile spiegazioni dei due sui quali adesso s’indaga e non è escluso vi possano essere altri sviluppi.