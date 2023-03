Anna, donna malata di cancro morta a 44 anni per dare alla luce il suo bimbo

Aveva rifiutato la chemio per portare avanti la difficile gravidanza

Di: Redazione Sardegna Live

Ha rifiutato di sottoporsi alle cure chemioterapiche per dare alla luce il suo bambino. Alla fine è stata vinta dal tumore che aveva deciso di non curare. È la drammatica e commovente storia di Anna Evgrafova, morta a 44 anni all’ospedale di Avezzano (Napoli).

La mamma di origine russa aveva scoperto di essere malata di cancro durante la terza gravidanza ma si era rifiutata di sottoporsi alla cure. Non voleva in alcun modo arrecare danni al bebè che portava in grembo.

Mamma Anna non ha ascoltato il consiglio dei medici, andando portando avanti la sua scelta a discapito della sua stessa salute. Il piccolo è nato sei mesi fa in buone condizioni, mentre la situazione della mamma si è progressivamente complicata fino al decesso lo scorso 13 marzo.

I funerali si sono tenuti oggi, 15 marzo, alle ore 15 nella Cattedrale di Avezzano. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social in ricordo della giovane mamma che si era trasferita in Italia dalla Russia conoscendo ad Avezzano il futuro marito Riccardo.