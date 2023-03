Calciatrice combatte contro tumore, la società le rinnova il contratto

Deborah Salvatori Rinaldi ha raccontato la sua storia sui social

Di: Stefano Soro

Nei giorni scorsi si è sottoposta a un’operazione per un tumore al naso ma ancor prima la società di calcio per cui gioca ha deciso di rinnovarle il contratto in scadenza. La bella storia arriva da Terni e la protagonista è la 31enne calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi.

La stessa calciatrice aveva svelato il suo grave problema di salute alla squadra e alla società, la Ternana, e quest’ultima ha deciso di allungarle il contratto sino alla stagione 2023/24. “La Ternana Calcio non è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti. Esserci ed essere solidali, un modus operandi consolidato, quello della società guidata da Stefano Bandecchi, già Presidente CdA Unicusano, che nei mesi scorsi ha offerto un contratto ad Alice Pignagnoli, la 33enne calciatrice della Lucchese, che è stata messa fuori rosa dal club perché incinta” tengono a precisare dalla società calcistica umbra.

La notizia più bella è che l’operazione, eseguita all'Ospedale Sant'Anna di Como, è andata a buon fine. È stata la stessa giocatrice a raccontare quanto accaduto in un lungo post sui social. “Quella mattina (il 20 febbraio), dopo l'allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere” ha scritto. Ora Deborah dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e seguire terapie specifiche per tornare in campo. “Sarà un periodo difficile, fatto di pochissimi sforzi, lentezza, pazienza, mal di testa, radioterapia, controlli e visite" ha scritto ancora. “Per 31 anni ho disegnato il mio capolavoro, ma poi un "mostro" mi ha bruciato la tela. Non sarà mai uguale, ma con un bel respiro, alti e bassi, le persone che mi amano e la medicina, andremo a comprare un'altra tela per ricominciare da capo”.