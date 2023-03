Lei rifiuta un rapporto sessuale e lui le rompe il naso: 35enne arrestato

La 42enne ai carabinieri: “Credevo di provare per lui ancora amore”

Di: Alessandra Leo

Si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui e voleva lasciarlo. Per questo, a Seregno, in provincia di Monza, una donna 42enne è stata aggredita e picchiata dal compagno 35enne, che le ha fratturato il setto nasale.

L’uomo, già denunciato in passato per violenze dalla 42enne, che l’aveva poi perdonato, è stato arrestato e portato in carcere.

Stanca di continue vessazioni, la donna aveva invitato il 35enne a casa per un confronto chiarificatore, ma lui è diventato una furia nel momento in cui lei si è sottratta a un rapporto sessuale, iniziando a prenderla a pugni. La 42enne è riuscita a rifugiarsi in bagno e a chiamare il 112.

Quando ha aperto la porta ai carabinieri, la donna aveva il viso gonfio e tumefatto e ha detto ai militari: “Credevo di provare per lui ancora amore”.