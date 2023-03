Gara di moto clandestina, morto 16ennein Brianza

Ferito un secondo ragazzo, entrambi finiti contro un'auto

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello di Monza, è morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani ieri pomeriggio a Biassono (Monza). Un'auto ha svoltato sulla strada dove le moto stavano gareggiando e Donzelli e un altro motociclista di 18 anni, di Carate Brianza (Monza), non sono riusciti ad evitarla.

I due sono stati portati uno al San Gerardo di Monza, da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi, l'altro al Niguarda di Milano dove è deceduto. Numerosi i video dell'incidente che circolano sul web girati dai tanti ragazzi presenti a seguire la gara.

A quanto emerso ieri, in sella alla sua moto enduro 125, il ragazzo ha percorso il lungo rettilineo in viale Friuli insieme ad almeno altri tre amici, per una sfida tra centauri, con intorno decine di giovani a fare da pubblico. Quando un'auto ha svoltato sulla loro traiettoria, alla guida un 22 enne brianzolo, Donzelli e un altro motociclista di 18 anni, di Carate Brianza (Monza), non sono riusciti ad evitarla, andandoci a finire contro a forte velocità.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno identificato i presenti e sottoposto il guidatore dell'auto, un 22 enne brianzolo, ad alcol test, risultato negativo. I carabinieri stanno esaminando video e telecamere di videosorveglianza della zona, le indagini sono in corso.