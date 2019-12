Incendio nel cantiere del ponte Morandi

Sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è divampato a Genova nel cantiere del nuovo ponte sul Polcevera questa mattina all’alba, intorno alle 5,30. Il rogo ha interessato l’interno di una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco sarebbero andate in fiamme le impalcature della nuova pila 13 del viadotto

Via Fillak è stata precauzionalmente chiusa al traffico e ora riaperta. Le fiamme sarebbero partite da un flessibile. Le scintille avrebbero raggiunto gli scarti di polistirolo, scatenando il rogo. L’incendio ha riguardato la struttura in legno che serve per dare la forma alle pile di calcestruzzo. I cinque operai presenti hanno subito abbandonato la postazione.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto mediante un’autoscala il punto dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti e non è stato disposto il sequestro dell’area nella quale proseguiranno i lavori, dopo aver terminato le operazioni di messa in sicurezza del cantiere.