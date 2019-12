Incidente prima della messa di Natale, muore giovane sarda

Ilaria Lai aveva 26 anni, nello scontro ferito il papà Maurizio

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta mentre andava alla messa di Natale la 26enne di origini sarde coinvolta in un incidente stradale a Frosinone. Ilaria Lai era in auto assieme al papà Maurizio, a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce, quando la Lancia Y sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un terribile incidente.

L'auto stava svoltando per parcheggiare davanti alla chiesa quando si è scontrata con una Giulietta che procedeva in senso contrario ad altissima velocità nell'altro senso di marcia.

Maurizio Lai, 61 anni, ha riportato una prognosi di 30 giorni, lievemente ferito il conducente della Giulietta, un 26enne. I test tossicologici condotti sui due uomini alla guida sono risultati negativi.