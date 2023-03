Giudonia. Schianto tra due aerei dell'Aeronautica: morti i due piloti

Lo scontro è avvenuto nel corso di una missione di addestramento che coinvolgeva altri due velivoli, atterrati poi regolarmente

Di: Redazione Sardegna Live; foto: immagine velivolo di repertorio

Tragico incidente aereo all'altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Due aerei Siai Marchetti 208 dell'Aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo, sono stati coinvolti in un grave incidente mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. I due aerei si sono toccati nel corso di una esercitazione, che impegnava quattro veicoli in tutto, uno dei due ha perso un'ala e sono precipitati entrambi.

Uno dei due velivoli è finito tra i palazzi in via della e l'altro in una zona l'altro in via delle Margherite nei pressi del laghetto San Giovanni. Sono stati evacuati due palazzi ed i due piloti risultano entrambi deceduti a bordo.

Al momento non risultano altri feriti. Sul posto, oltre il 118, la polizia e i carabinieri. Illesi gli altri due piloti che sono atterrati regolarmente coi loro aerei: verranno, a breve, sentiti.

"La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere". A dichiararlo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"E' con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti. Alle famiglie e ai vertici dell'Aeronautica militare giungano le mie più sentite condoglianze". Così esprime le sue condoglianze Ignazio La Russa, presidente del Senato.